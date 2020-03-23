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Факти / Lifestyle

День ангела Галини – красиві привітання у листівках

23 березня іменини святкує Галина. Її характер відрізняється спокоєм і стриманістю. Ім’я Галина в грецькій міфології означає німфу, яка уособлює чисте і спокійне море.

Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках з Днем ангела Галини 2020.

Читайте: Коли католики святкують Великдень – дата

С днем ангела

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С днем ангела

С днем ангела

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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