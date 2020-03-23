23 березня іменини відзначає Галина. Ім’я походить від грецького слова галене (спокій, тиша).
Галина з дитинства розуміє, чого хоче і, приступивши до справи, заздалегідь знає, як досягти мети. Вона скрізь встигає і водночас залишається привабливою та чарівною. Завдяки своїй працьовитості Галина може вийти з найважчої ситуації.
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Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з днем ангела Галини.
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Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з днем ангела Галини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
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Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Галино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
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Нехай під крилами своїми
Галину ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.