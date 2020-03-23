23 березня іменини відзначає Галина. Ім’я походить від грецького слова галене (спокій, тиша).

Галина з дитинства розуміє, чого хоче і, приступивши до справи, заздалегідь знає, як досягти мети. Вона скрізь встигає і водночас залишається привабливою та чарівною. Завдяки своїй працьовитості Галина може вийти з найважчої ситуації.

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Факти ICTV підготували найкращі СМС-привітання з днем ангела Галини.

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з днем ангела Галини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Галино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

Галину ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

В день ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.