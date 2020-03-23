У найближчу добу в Україні очікується переважно сонячна погода.

У вівторок, 24 березня, в Україні очікується сонячна погода на всій території України.

Середня температура вдень сягатиме до +6, а ночі може опуститися до -8.

На середу, 25 березня, синоптики прогнозують схожу ситуацію.

Температура повітря не підніметься вище +9 градусів вдень. Вночі стовпчик термометра опуститься до -9, зокрема на Заході країни.

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У четвер, 26 березня, в Україні передбачається потепління: вдень середня температура повітря дійде до +12, а вночі до -5, переважно у західних областях.

У Києві вдень буде від +9 до +11 вдень та до -2 вночі.

На п’ятницю, 27 березня, синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів.

Середня температура повітря вдень коливатиметься від +11 до +16 градусів, а вночі опуститься до -2.

До речі, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.