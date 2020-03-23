Дивацтва карантину: жінка вигуляла собаку, спустивши її з балкона на повідку

У столиці Сербії Белграді очевидці зняли дивну картину, коли літня жінка вигулює свою собаку, спустивши її з балкона за допомогою довгого повідця.
На відео можна побачити завислу в повітрі собаку, яку під сміх людей, що знімають те, що відбувається, піднімають назад до квартири.
“На щастя, жінка не живе на п’ятому поверсі”, “Бідолашна собака”, прокоментували користувачі соцмереж відео з твариною.
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Як відомо, у Сербії людям старше 65 років було заборонено залишати свої будинки через ризик зараження новим коронавірусом.
Нагадаємо, відео футболіста до популярного челленджа Залишайся вдома стало вірусним через собаку-хамелеона.
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