PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Дивацтва карантину: жінка вигуляла собаку, спустивши її з балкона на повідку

У столиці Сербії Белграді очевидці зняли дивну картину, коли літня жінка вигулює свою собаку, спустивши її з балкона за допомогою довгого повідця.

На відео можна побачити завислу в повітрі собаку, яку під сміх людей, що знімають те, що відбувається, піднімають назад до квартири.

“На щастя, жінка не живе на п’ятому поверсі”, “Бідолашна собака”, прокоментували користувачі соцмереж відео з твариною.

Читайте: Планета на карантині. Як світ реагує на пандемію коронавірусу

Як відомо, у Сербії людям старше 65 років було заборонено залишати свої будинки через ризик зараження новим коронавірусом.

Нагадаємо, відео футболіста до популярного челленджа Залишайся вдома стало вірусним через собаку-хамелеона.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка