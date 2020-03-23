Великий піст приурочений до головної події в церковному календарі – Світлого Христового Воскресіння. Він завжди починається у різний час і триває 48 днів.
Є найсуворішим і символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли Спаситель нічого не їв та піддавався спокусам, а Страсний тиждень – останні сім днів його життя.
Піст перед Великоднем 2020 триває з 2 березня до 18 квітня. Календар на кожен день для мирян допоможе дізнатися, в які дні і що можна їсти, а також – коли можна відійти від строгих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Великий піст 2020: календар харчування
Перший тиждень: 2-8 березня
2 березня – дуже строгий піст, можна лише воду
3 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)
4 березня – сухоїдіння
5 березня – сухоїдіння
6 березня – сухоїдіння
7 березня – гаряча їжа з олією
8 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина
Другий тиждень: 9-15 березня
9 березня – сухоїдіння
10 березня – гаряча їжа без олії
11 березня – сухоїдіння
12 березня – гаряча їжа без олії
13 березня – сухоїдіння
14 березня – гаряча їжа з олією
15 березня – гаряча їжа з олією, вино
Третій тиждень: 16-22 березня
16 березня – сухоїдіння
17 березня – гаряча їжа без олії
18 березня – сухоїдіння
19 березня – гаряча їжа без олії
20 березня – сухоїдіння
21 березня – гаряча їжа з олією
22 березня – гаряча їжа з олією, вино
Четвертий тиждень: 23-29 березня
23 березня – сухоїдіння
24 березня – гаряча їжа без олії
25 березня – сухоїдіння
26 березня – гаряча їжа без олії
27 березня – сухоїдіння
28 березня – гаряча їжа з олією
29 березня – гаряча їжа з олією, трохи вина
П’ятий тиждень: 30 березня – 5 квітня
30 березня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)
31 березня – гаряча їжа без олії
1 квітня – сухоїдіння
2 квітня – гаряча їжа без олії
3 квітня – сухоїдіння
4 квітня – гаряча їжа з олією
5 квітня – гаряча їжа з олією, вино
Шостий тиждень: 6-12 квітня
6 квітня – сухоїдіння
7 квітня, Благовіщення – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба
8 квітня – сухоїдіння
9 квітня – гаряча їжа без олії
10 квітня – сухоїдіння
11 квітня, Лазарева субота – гаряча їжа з олією
12 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) – гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба
Сьомий (страсний) тиждень: 13-19 квітня
13 квітня – сухоїдіння
14 квітня – гаряча їжа без олії
15 квітня – сухоїдіння
16 квітня – гаряча їжа без олії
17 квітня – повне утримання від їжі, лише вода
18 квітня, останній день Великого посту – сухоїдіння
19 квітня, Великдень або Світле Христове Воскресіння – дозволяється будь-яка їжа.
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.