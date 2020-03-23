Погода в Україні 23 березня очікується сніжною.
У західних областях будуть морози. Сніг прогнозується переважно в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.
На Заході температура очікується від -3 до -6 градусів.
На Півночі синоптики прогнозують від -4 до -6 градусів.
У Києві передбачається сонячна погода, пориви вітру до 12 м/с.
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На Сході країни очікується від 0 до -4 градусів.
У південних областях прогнозують від 3 до 6 градусів тепла.
До речі, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.
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