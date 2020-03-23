PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 23 березня (КАРТА)

Погода в Україні 23 березня очікується сніжною.

У західних областях будуть морози. Сніг прогнозується переважно в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

На Заході температура очікується від -3 до -6 градусів.

На Півночі синоптики прогнозують від -4 до -6 градусів.

У Києві передбачається сонячна погода, пориви вітру до 12 м/с.

погода 2 березня

Читайте: Глобальне потепління на 1,5° – вчені дали новий прогноз

На Сході країни очікується від 0 до -4 градусів.

У південних областях прогнозують від 3 до 6 градусів тепла.

До речі, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка