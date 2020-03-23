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Факти / Lifestyle

Помийте руки і випийте: пара одружилася у відеочаті Zoom через коронавірус

Молода пара зі США, яка знаходиться на самоізоляції через коронавірус, провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.

Родичі й друзі Джеффа та Крісті спостерігали у трансляції в Zoom, як вони обмінялися клятвами на тлі домашніх квітів.

Перед цим “гостям” порадили помити руки і випити на честь свята.

У США пара одружилася у відеочаті Zoom через коронавірус

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Від самого початку Крісті та Джефф хотіли провести церемонію в Ісландії, але втрутився Covid-19 і плани змінилися. У підсумку все стало більше схоже на звичайне весілля, хоча і в інтернеті.

– У певному сенсі, це була прекрасна альтернатива, – зізнався Джефф.

Нагадаємо, у Сербії очевидці зняли дивну картину, коли літня жінка на карантині вигулює собаку, спустивши її з балкона за допомогою довгого повідка.

Джерело: QUARTZ

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