PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Відбувся реліз Half-Life: Alyx – гри для віртуальної реальності

На сервісі Steam 23 березня відбувся реліз відеогри Half-Life: Alyx. Це перша гра у всесвіті Half-Life з часів Episode 2, яка вийшла у 2007 році.

Гра Half-Life: Alyx призначена тільки для окулярів віртуальної реальності (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality).

У ній розповідається про події між першою і другою частинами Half-Life. У центрі сюжету – Алікс Венс, яка разом з батьком Ілаєм вибудовує опір захопленню Землі Комбайном, який хоче побудувати інопланетну імперію.

Читайте: Sony анонсувала дату презентації PlayStation 5

Проходження Half-Life: Alyx займає приблизно 15 годин. Мінімальні системні вимоги гри передбачають наявність 12 ГБ оперативної пам’яті, відеокарти рівня GTX 1060/RX 580 і вище, CPU i5-7500/Ryzen 5 1600 або більш продуктивний, і VR-шолома, який підтримує Steam VR.

Оцінка гри на Metacritic становить 93 бали, а на OpenCritic – 92 бали зі 100.

Нагадаємо, раніше компанія Activision представила новий проект – Battle Royale-гру Call of Duty: Warzone.

Джерело: Steam

Відео: Valve

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка