На сервісі Steam 23 березня відбувся реліз відеогри Half-Life: Alyx. Це перша гра у всесвіті Half-Life з часів Episode 2, яка вийшла у 2007 році.

Гра Half-Life: Alyx призначена тільки для окулярів віртуальної реальності (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality).

У ній розповідається про події між першою і другою частинами Half-Life. У центрі сюжету – Алікс Венс, яка разом з батьком Ілаєм вибудовує опір захопленню Землі Комбайном, який хоче побудувати інопланетну імперію.

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Проходження Half-Life: Alyx займає приблизно 15 годин. Мінімальні системні вимоги гри передбачають наявність 12 ГБ оперативної пам’яті, відеокарти рівня GTX 1060/RX 580 і вище, CPU i5-7500/Ryzen 5 1600 або більш продуктивний, і VR-шолома, який підтримує Steam VR.

Оцінка гри на Metacritic становить 93 бали, а на OpenCritic – 92 бали зі 100.

Нагадаємо, раніше компанія Activision представила новий проект – Battle Royale-гру Call of Duty: Warzone.

Джерело: Steam

Відео: Valve