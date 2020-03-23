23 березня відзначають Всесвітній Метеорологічний день – свято ООН, яке було засноване в 1961 році. У події беруть участь 193 держави.
Девізом свята стали слова:”Погода, клімат і вода в інформаційну еру”.
Іменини 23 березня відзначають Кондрат, Павло, Віктор, Никифор, Леонід, Василиса, Галина, Дмитро, Ніка, Анастасія, Денис і Михайло.
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Прикмети на 23 березня:
- Журавлі прилетіли – до теплої весни;
- Холодний вітер – зима ще довго протримається;
- Гроза – до врожайного року;
- Прилетіли ластівки – можна вирушати на риболовлю;
- Навколо Місяця кола – до дощу.
Що не можна робити 23 березня:
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.
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