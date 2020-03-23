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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 23 березня

23 березня відзначають Всесвітній Метеорологічний день – свято ООН, яке було засноване в 1961 році. У події беруть участь 193 держави.

Девізом свята стали слова:”Погода, клімат і вода в інформаційну еру”.

Іменини 23 березня відзначають Кондрат, Павло, Віктор, Никифор, Леонід, Василиса, Галина, Дмитро, Ніка, Анастасія, Денис і Михайло.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 23 березня:

  • Журавлі прилетіли – до теплої весни;
  • Холодний вітер – зима ще довго протримається;
  • Гроза – до врожайного року;
  • Прилетіли ластівки – можна вирушати на риболовлю;
  • Навколо Місяця кола – до дощу.

Що не можна робити 23 березня:

  • Переїдати.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Фото: Dreamstime

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