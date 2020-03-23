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Який сьогодні, 23 березня, місячний день

У понеділок, 23 березня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 29 місячний день.

Сприятливий час для роботи, відносини з начальством почнуть налагоджуватися.

Відмінний день для кардинальних змін і пошуку нової, більш перспективної та оплачуваної роботи.

Також це прекрасний період для звільнення від давніх звичок.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

У відносинах цей час буде вдалим для зближення. У третю фазу рекомендується займатися саморозвитком.

Що можна робити в 29 місячний день: приймати важливі рішення.

Що категорично не можна робити 23 березня: з’ясовувати стосунки з колегами.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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