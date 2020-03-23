Що таке ретроградний Меркурій?

Космос впливає на психічний і фізіологічний стани людини під час ретроградності Меркурія. Тому варто бути більш уважними до всього, що з нами відбувається.

Може вноситися безлад у сфери життя людини, за які Меркурій несе відповідальність (зв’язок та інформація).