Що таке ретроградний Меркурій?
Явище, коли якась планета відносно Землі починає рухатися швидше. Тоді оптично виникає ефект затримки руху і візуально здається, що планета починає кружляти у зворотному напрямку.
Ретроградним буває тільки Меркурій?
Це явище може відбуватися кілька разів на рік і не тільки з Меркурієм, а й з Венерою, Марсом, Юпітером, Сатурном, Ураном, Нептуном, Плутоном. Вважають, що ці явища впливають на фізичний та психоемоційний стан людини.
Які дати ретроградного Меркурія?
- 17 лютого – 10 березня;
- 18 червня – 12 липня;
- 14 жовтня – 3 листопада.
Що не можна робити у цей період?
- влаштовувати гучні весілля;
- будувати серйозні стосунки;
- підписувати важливі контракти/запускати проекти;
- змінювати роботу;
- починати ремонт;
- купувати дорогу електроніку/авто;
- купувати нерухомість;
- планувати довгу мандрівку.
Як ретроградний Меркурій впливає на людину?
Космос впливає на психічний і фізіологічний стани людини під час ретроградності Меркурія. Тому варто бути більш уважними до всього, що з нами відбувається.
Може вноситися безлад у сфери життя людини, за які Меркурій несе відповідальність (зв’язок та інформація).
Чи є позитивні сторони ретроградності Меркурія?
Період ретроградності Меркурія може бути чудовим часом, щоб завершити розпочату роботу, оплатити заборговані рахунки, виправити раніше допущені помилки та прояснити заплутані відносини.
Це прекрасний час для зустрічі з давніми друзями, відновлення розірваних стосунків. Для учнів і студентів настає благодатний час для складання боргів, саме зараз ви можете з легкістю все перескласти.