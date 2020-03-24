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Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур у березні 2020

Магнітні бурі в березні нагрянуть три рази. Спалахи на сонці прогнозують поки тільки на початок весни.

Перші і найсильніші коливання варто очікувати в перших числах місяця – 4 і 5 березня.

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Магнітні бурі в березні 2020:

  • 4 березня
  • 5 березня
  • 6 березня

Магнітні бурі в березні 2020 року будуть сильними, і метеозалежні люди їх відчують. Особливо потужні коливання магнітного поля відбудуться 4 і 5 березня.

У ці дні люди можуть страждати від сильного головного болю. Також їх будуть турбувати стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння.

Магнітні бурі в березні 2020: дати магнітних бур

Нагадаємо, під час сплесків сонячної активності необхідно більш ретельно стежити за своїм здоров’ям. Раніше Факти ICTV розповідали, як уберегтися від впливу магнітних бур.

Фото: Dreamstime

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