Магнітні бурі в березні 2020: дати магнітних бур

Магнітні бурі в березні нагрянуть три рази. Спалахи на сонці прогнозують поки тільки на початок весни.

Перші і найсильніші коливання варто очікувати в перших числах місяця – 4 і 5 березня.

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Магнітні бурі в березні 2020:

4 березня

5 березня

6 березня

Магнітні бурі в березні 2020 року будуть сильними, і метеозалежні люди їх відчують. Особливо потужні коливання магнітного поля відбудуться 4 і 5 березня.

У ці дні люди можуть страждати від сильного головного болю. Також їх будуть турбувати стрибки тиску, слабкість, сонливість або безсоння.

Нагадаємо, під час сплесків сонячної активності необхідно більш ретельно стежити за своїм здоров’ям. Раніше Факти ICTV розповідали, як уберегтися від впливу магнітних бур.