У березні в Україні буде один державний вихідний – 8 березня (неділя), який переноситься на 9 березня.

У цьому місяці буде також досить багато різноманітних свят.

Список свят у березні:

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

8 березня – Міжнародний жіночий день

9 березня – Міжнародний день діджея

9 березня – День землевпорядника

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів

17 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення

18 березня – День працівника податкової та митної служби України

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності c народами, які борються прoти расизму і расової дискримінації

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

21 березня – Всесвітній день поезії

21 березня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації

21 березня – Міжнародний день лялькаря

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів

22 березня – День таксиста

23 березня – Всесвітній метеорологічний день

24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

25 березня – Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі

25 березня – День Служби безпеки України

26 березня – День Внутрішніх військ МВС України

27 березня – Міжнародний день театру

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.