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Факти / Lifestyle

Користувач TikTok облизав туалетне сидіння для “коронавірусного челенджу”

У Великій Британії обурені діями користувача TikTok, який облизав сидіння туалету в громадському місці для “коронавірусного челенджу”.

На відео знято мерзенний момент, коли хлопець заходить до громадського санвузла, сідає поруч із сидінням унітазу, двічі облизує його та каже на камеру про челендж.

Британський телеведучий Пірс Морган написав твіт про те, що за такий вчинок хлопця потрібно заарештувати.

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– Цих людей потрібно заарештувати і звинуватити в замаху на вбивство. Я серйозно, – закликав він.

Нагадаємо, відео футболіста до популярного челленджа Залишайся вдома стало вірусним через собаку-хамелеона.

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