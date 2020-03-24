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Погода в Україні на 24 березня (КАРТА)

Майже у всіх регіонах України очікується суха, хмарна з проясненнями погода, проте у східних областях синоптики прогнозують сніг.

У західній частині країни вдень очікується 2°…5° тепла, проте вночі варто приготуватися до заморозків -5°…-7°.

На Півночі також хмарно з проясненнями, вдень 2°…6°, а вночі -4°…-7°.

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У центральних регіонах варто приготуватися до 2°…5° вдень та -4°…7° вночі.

У південних областях 2°…6° тепла вдень, проте вночі заморозки до -2°.

На Сході країн очікується сніг, температура вдень 4°…6°, а вночі -2°…-7°.

Погода в Україні на сьогодні, 24 березня 2020

До речі, за прогнозами метеорологів, літо 2020 в Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати +40°C.

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