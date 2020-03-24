Сервіс Pornhub на час карантину надає безкоштовний доступ до своєї платної підписки усім користувачам.

Безкоштовний доступ діятиме до 23 квітня.

У такий спосіб сервіс закликає людей у всьому світі залишатися вдома, щоб згладити криву коронавірусу за допомогою самоізоляції.

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Щоб отримати доступ до преміум-версії, користувач повинен обрати на сайті варіант, де він обіцяє самоізолюватися або принаймні регулярно мити руки з милом.

До слова, сервіс вже надав преміум-доступ жителям Італії, Франції та Іспанії. Після цього кількість відвідувань сайту в цих країнах помітно зросла.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський порадив українцям більше дивитися порно замість новин. За його словами, це позитивніше вплине на здоров’я.

Джерело: Pornhub