Пророцтва Ванги: що передбачила про майбутнє та чи був там коронавірус

На тлі пандемії світ знову згадав пророцтво легендарної Ванги. Про заразу, яка накриє планету. У рік п’яти двійок. Розмову з Вангелією Гуштеровою пригадав її друг – болгарський екстрасенс Тодор Тодоров.

Мовляв, у 1995 році Ванга під час розмови з ним сказала: проблема прийде від жовтої. Тодоров вважає, що це був натяк на Китай. Вірус швидко пошириться світом. Але ліки від цієї нової хвороби знайдуть того ж року.

Ванги пророцтва справджувались з неймовірною точністю. Вона передрікала перебудову в СРСР, трагедію 11 вересня у США, коли терористи спрямували літаки на вежі-близнюки.

Її часто питали, як вона бачить минуле та майбутнє?

Вона говорила, що бачить мертвих. Дуже часто, коли приходили, вона говорила: давайте посуньтеся. Тут буде місце для вашого сина, брата. А ще говорила про голос, який йде із середини, – працівниця історичного музею М. Петричів у Болгарії.

Зародився цей голос, коли їй було лише 12 років.

Звичайна прогулянка маленької дівчинки Вангелії закінчилася трагедією. Піщана буря підняла її над землею і закрутила. До очей потрапило так багато піску, що з часом Вангелія повністю втратила зір, – Лариса Задорожна, кореспондент.

З тих пір, як казали, у Ванги відкрився внутрішній зір. До неї зверталися не тільки звичайні люди, а й багаті та знамениті. Дружина Джона Кеннеді, Іван Гаврилюк.

В чому ж секрет дару Ванги? Розгадати його намагалися і за життя провидиці, і після її смерті.

Нешка Робева – головний тренер болгарської збірної з художньої гімнастики. Вони з Вангою були подругами. Нешка каже, провидиця ніколи не говорила прямо. Тільки з часом ти розумієш, що ж вона мала на увазі.

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Офіційно комуністична влада Болгарії здібності Ванги не визнавала.

Але не визнаючи Вангу, влада не втратила шанс заробити на ній. Іноземці за візит платили 50 доларів. Місцеві удвічі менше.

І навіть більше, Вангелію Гуштерову зробили старшим науковим співробітником в одному з інститутів.

Дар віщування обмежив її свободу. У Ванги був вимкнений закордонний телефонний зв’язок. Одного разу вона захотіла поїхати до, здавалось би, дружньої Москви. Але навіть туди її не випустили.

Вона напророчила, що Китай стане світовим лідером. Та сказала дивну фразу про нафту. Люди перестануть видобувати нафту, а земля отримає відпочинок. А потім сама й відповіла, коли закінчаться ці важкі часи.

Ванга померла в той самий час, який сама собі і напророчила. У клініці, де лікувалася партійна верхівка Болгарії. Містична історія. Пророчиця починає задихатися, лікарі намагаються поставити дихальну трубку. Але раптом вимикається світло. Запасний генератор запрацює лише через декілька хвилин. Саме в ці хвилини і помирає Вангелія Гуштерова.

До речі, раніше Факти ICTV писали про те, яким може бути світ через 10 років.