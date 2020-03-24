23 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв, а також Міжнародний день боротьби з депресією.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом започаткували у 1982 році, коли виповнилося 100 років з дня відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Свято покликане розповісти громадськості про це захворювання. Символ Дня боротьби з туберкульозом – біла ромашка як знак здорового дихання.

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У народному календарі 24 березня – Софронія та Юхима, вважалося, що саме в цей день перелітні птахи повертаються з вирію.

Іменини 24 березня відзначають Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій.



Прикмети на 24 березня:

Поривчастий і холодний вітер в цей день – весна буде холодною.

У березні часто дощить – рік буде неврожайний.

Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – до похолодання.

Побачити ластівку в цей день – до нещастя.

Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.

Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла.

Що не можна робити 24 березня:

У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір’я, адже вони починають вити свої гнізда.

Також не можна розкидатися дріб’язком, адже у такий спосіб ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

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