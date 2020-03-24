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Який сьогодні, 24 березня, місячний день

У вівторок, 24 березня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 30 місячний день.

В цей день рекомендується займатися саморозвитком. Небезпечний час для занять справами, що потребують особливої уважності і продуманості.

24 березня є ризик, що важливі переговори зірвуться, тому краще перенести їх на інший, сприятливіший день.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Витрачена вами енергія легко і швидко відновиться.

Що можна робити 24 березня: займатися саморозвитком.

Що категорично не можна робити в 30 місячний день: вступати в конфлікти.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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