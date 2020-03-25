Детальний гороскоп на березень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

5 березня Венера, планета кохання та комфорту, переходить у знак Тельця, в статус свого керування. Цей аспект допомагає висловити свої почуття та інтереси, прийти до спільної думки у важких сімейних і особистих питаннях. У період до 3 квітня Тельцям, Дівам та Козерогам особливо щаститиме у фінансовій сфері та взаєминах.

Друга половина березня наповнена важливими астрологічними подіями, які обов’язково принесуть зміни в життя кожної людини. Відчуття свободи і поновлення сприяє позитивному налаштуванню на майбутнє, головне, не прогавити сприятливі шанси.

Весняне рівнодення 20 березня вважається астрономічним початком весни, коли Сонце переходить у знак своєї екзальтації – в Овен. Ви відчуєте підйом сил під час активної діяльності.

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22 березня Сатурн переходить в знак Водолія – відбуваються події соціальної значущості та поновлення в політичній сфері.

31 березня Марс переходить в знак Водолія і з’єднується з Сатурном – в цей день потрібні залізна воля і витримка, вміння концентруватися на одній меті.

Гороскоп для Овнів

Робота вимагає великої організованості, дисципліни та усвідомлення відповідальності. У сильних духом людей з’являються сприятливі можливості для просування в кар’єрі, а у слабких – настає період випробувань. Через перенапруження і неправильної емоційні реакції можливе виникнення психосоматичних ускладнень. Активність та обдумані вчинки для досягнення мети обов’язково призведуть до результату.

Гороскоп для Тельців

Березень сприятливий місяць для Тельців. Життєствердження та впевненість сприяють успіхам у діловій та фінансовій сферах. Гарний час для спілкування з партнерами, організації публічних виступів, рекламних заходів, встановлення різних контактів, підписання важливих документів, пошуку підтримки впливових осіб. Покращуються стосунки з коханою людиною, приятелями, сусідами та родичами.

Гороскоп для Близнюків

У цьому міясці близнюки мають повну свободу спілкування, тому доцільно проводити спільні неформальні зібрання і заходи – вони приречені на успіх. Навіть сором’язливі люди хоча б трохи розслабляються, стаючи більш безпосередніми. Інтерес до новинок і сучасних технологій розширює ваші можливості. З’являються шанси вступити в якесь товариство, знайти своїх однодумців. Сприятливий час для початку роботи або нового проекту.

Гороскоп для Раків

Вирішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Зросте прагнення до лідерства, активності в професійних і політичних справах. Будьте обережними у спілкуванні з дітьми, – вони можуть постраждати від вашої імпульсивності. Будьте уважними, використовуючи колючо-ріжучі предмети та вогонь. Людям зі слабкою нервовою системою, слабким серцем і порушеннями мозкової діяльності варто посилено контролювати свої почуття.

Гороскоп для Левів

Сприятливі масштабні починання, головне дійте незалежно і наполегливо. Ви можете дуже ефективно організувати роботу колективу, показуючи, що і як треба робити, але для початку не ставте у пріоритет гроші, бо успіх можливий, якщо є згуртування з ідейних міркувань, а не фінансових. Можливі успіхи у спорті, техніці та військовій кар’єрі, якщо ви пов’язані з цими сферами. Це місяць напруженої роботи, якщо раптом відчуєте нездужання, в жодному разі не ігноруйте симптоми.

Гороскоп для Дів

Хороший період для навчання, бо інформація осідає десь в глибині підсвідомості, і коли вона буде потрібна, то обов’язково прийде відповідь на запитання, як спалах осяяння. Посилюється ваша уява та творчий талант, завдяки чому вас можуть побачити з іншогобоку, ви зможете приємно здивувати навколишніх. Сприятливий час для соціальних відносин, переговорів з владою або з високопоставленими соціальними службовцями, а також для юридичних справ.

Гороскоп для Терезів

Гарний настрій забезпечать нові несподівані зв’язки, оновлення старих взаємин. Сприятливий період для встановлення ділових та партнерських відносин з друзями. Можливі нові раптові і цікаві знайомства або переростання дружніх стосунків у особисті. Події, що відбуваються будуть оповиті клопотами і необхідністю якихось змін. Сприятливий час для громадської діяльності, планування, реалізації перспектив, встановлення нових контактів.

Гороскоп для Скорпіонів

Складно знайти людей, які готові підтримувати ваші пропозиції та бажання, однак протилежна думка та навіть критика допоможуть вам рухатися далі та чіткіше визначати власні позиції. Це сприятливий період для того, щоб поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться про угоди з близькими людьми, навіть якщо ви не в змозі прийняти їхню думку.

Гороскоп для Стрільців

Активна життєва позиція в обставинах, що склалися, дозволять знайти гармонію з собою, відчути новий приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім, сприятливо позначаться на вашій репутації, викликаючи в оточуючих почуття, які допоможуть вам в досягненні особистих цілей. Керівництво, можновладці або ті, хто впливає на ваше життя, будуть схильні підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості.

Гороскоп для Козерогів

Зникає звичний розпорядок вашого життя, ви відчуваєте, що вже на порозі серйозних змін. Дуже важливо спостерігати за подіями, що відбуваються і обставинами, після чого ви зможете зробити свій вибір. Не метушіться, не поспішайте, знайте, що все повинно прийти у свій час. Для розвитку вам необхідна якась оригінальна система. Активні пошуки покровителя, авторитета чи спонсора або інвестора увінчаються успіхом.

Гороскоп для Водоліїв

Відкладені на тривалий період справи в цьому місяці можуть бути благополучно вирішені. Сприятливий час для планування довгострокових проектів на майбутнє, варто проявити розсудливість, обачність і наполегливість. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого старшого партнера, родича, важливої для вас людини. Можна сподіватися на успіх звернення в офіційні інстанції.

Гороскоп для Риб

Стосунки з людьми будуть швидкоплинно змінюватись. Посилиться творча уява та процеси підсвідомості. Більше уваги надаватимете упередженням та заборонам. Зміни, які відбуватимуться довкола вас, іноді зменшуватимуть відчуття реальності. Ви схильні до обману, але і самі можете стати його жертвою. Не дуже вдалий час для громадських контактів, переговорів або вирішення завдань, коли необхідно зазирнути в саму суть справи.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.