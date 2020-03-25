У середу, 25 березня, у багатьох регіонах очікується сонячна і суха погода.

Вдень в Україні очікується сильний вітер, температура повітря опуститься до -7 градусів.

На Заході вдень очікується від +4 до +7 градусів, а вночі різко похолодає – до -7 градусів.

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У південній частині країни прогнозується від 5 до 9 градусів тепла, а вночі – від -5 до 0. Пориви вітру можуть досягати штормових.

На Сході вдень очікується від 5 до 9 градусів, а вночі – від -5 до 0 градусів.

На Півночі також синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла, проте вночі стовпчики термометрів опустяться до -6 градусів.

У Києві температура сягатиме 7 градусів тепла.

Раніше Факти ICTV писали, що за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.