PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 березня

25 березня відзначається День служби безпеки України. З 2001 року, згідно з указом президента України №193/2001, в цей день почали відзначати свято.

Також 25 березня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі – день, встановлений ООН в 2007 році і Міжнародний день ненародженої дитини. Одне із завдань цього міжнародного дня – боротьба з контрацепцією та абортами.

Православні свята:

  • пам’ять преподобної Марії Єгипетської (перехідне святкування в 2018 році);
  • пам’ять преподобного Феофана сповідника, Сігріанского (818 рік);
  • пам’ять святителя Григорія Двоєслова, папи Римського (604 рік);
  • пам’ять преподобного Симеона Нового Богослова (1021 рік);
  • пам’ять сповідника Олександра Державіна, пресвітера (1933 рік);
  • пам’ять священномучеників Іоанна Плеханова, Костянтина Соколова, пресвітерів, преподобномученика Володимира (Волкова), архімандрита (1938 рік);
  • пам’ять священномученика Сергія Скворцова, пресвітера (1943 рік);
  • святкування Ліддской ікони Божої Матері (на стовпі в Лідді) (I).

25 березня іменини відзначають: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 25 березня:

  • Ночами припадають до землі тумани, женуть сніг пущі дощів.
  • Іній і туман в Феофанов день наганяють дощ на Ісакія Змійовика.
  • Туман падає – до сонця, піднімається – до негоди.
  • Феофан проганяє туман.
  • Рання весна – влітку буде багато непогожих днів.
  • При пізньої весни небезпечних заморозків не буває.
  • Сонце, дзвени, сніг гони, полотно землі на світло тягни.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка