25 березня відзначається День служби безпеки України. З 2001 року, згідно з указом президента України №193/2001, в цей день почали відзначати свято.

Також 25 березня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі – день, встановлений ООН в 2007 році і Міжнародний день ненародженої дитини. Одне із завдань цього міжнародного дня – боротьба з контрацепцією та абортами.

Православні свята:

пам’ять преподобної Марії Єгипетської (перехідне святкування в 2018 році);

пам’ять преподобного Феофана сповідника, Сігріанского (818 рік);

пам’ять святителя Григорія Двоєслова, папи Римського (604 рік);

пам’ять преподобного Симеона Нового Богослова (1021 рік);

пам’ять сповідника Олександра Державіна, пресвітера (1933 рік);

пам’ять священномучеників Іоанна Плеханова, Костянтина Соколова, пресвітерів, преподобномученика Володимира (Волкова), архімандрита (1938 рік);

пам’ять священномученика Сергія Скворцова, пресвітера (1943 рік);

святкування Ліддской ікони Божої Матері (на стовпі в Лідді) (I).

25 березня іменини відзначають: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Сергій.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Прикмети на 25 березня:

Ночами припадають до землі тумани, женуть сніг пущі дощів.

Іній і туман в Феофанов день наганяють дощ на Ісакія Змійовика.

Туман падає – до сонця, піднімається – до негоди.

Феофан проганяє туман.

Рання весна – влітку буде багато непогожих днів.

При пізньої весни небезпечних заморозків не буває.

Сонце, дзвени, сніг гони, полотно землі на світло тягни.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.