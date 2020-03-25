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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 25 березня, місячний день

У середу, 25 березня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 2 місячний день.

Цей день буде сприятливим для фізичних вправ, дієти або лікувального голодування.

Також рекомендується звернути увагу на такі негативні якості, як злість і скупість. Саме їх подолання допоможе реалізувати нові починання.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

У 2 місячний день рекомендується більше часу приділити кар’єрі. Також швидко виникають нові зв’язки і знайомства.

Що можна робити 25 березня: займатися кар’єрою.

Що категорично не можна робити в 2 місячний день: зловживати алкоголем.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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