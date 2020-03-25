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Факти / Lifestyle

З Днем СБУ! Найкращі привітання у картинках, прозі та СМС

День СБУ щороку відзначають 25 березня. Це свято було встановлено у 2001 році указом президента України.

Щодня Служба безпеки України захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, законні інтереси держави, а також забезпечує права і свободи людини і громадянина.

Факти ICTV підготували привітання з Днем СБУ у прозі та СМС, щоб у цей день ви могли сказати слова вдячності нашим силовикам.

В день СБУ ми хочем привітати,

Вас добрим й лагідним слівцем,

І вам здоров’я побажати,

І залишатись твердим олівцем!

***

СБУ сьогодні свято відзначає своє важливе.

Тож хочу всім побажати

Щастя, радості, добра, щоб жила в серцях суворих

Іскра світла і тепла.

***

Ми з Днем СБУ вас вітаємо,

Бути вірними кодексу служби бажаємо,

Щоб праця обходилася без ризику.

Спокою, миру, добра й успіху!

***

Читайте: Календар свят на березень 2020

Вітаю з Днем Служби безпеки України і хочу побажати виконувати свою роботу правильно і якісно, завжди залишатися на сторожі безпеки своєї країни, захищати права людей і постійно знати, де криється істина.

***

Сердечно вітаю працівників Служби безпеки України! Сподіваюсь, що у своїй діяльності ви завжди керуватиметеся патріотизмом,професіоналізмом, високою відповідальністю за долю кожної людини, за сьогодення і майбутнє України.

Привітання з Днем СБУ в картинках 

З Днем СБУ

з днем СБУ картинки

картинки з днем СБУ

день сбу картинки

з днем сбу привітання в картинках

З нагоди свята Факти ICTV також зібрали топ-5 гучних справ, якими займалася Служба безпеки України.

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