День СБУ щороку відзначають 25 березня. Це свято було встановлено у 2001 році указом президента України.
Щодня Служба безпеки України захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, законні інтереси держави, а також забезпечує права і свободи людини і громадянина.
Факти ICTV підготували привітання з Днем СБУ у прозі та СМС, щоб у цей день ви могли сказати слова вдячності нашим силовикам.
В день СБУ ми хочем привітати,
Вас добрим й лагідним слівцем,
І вам здоров’я побажати,
І залишатись твердим олівцем!
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СБУ сьогодні свято відзначає своє важливе.
Тож хочу всім побажати
Щастя, радості, добра, щоб жила в серцях суворих
Іскра світла і тепла.
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Ми з Днем СБУ вас вітаємо,
Бути вірними кодексу служби бажаємо,
Щоб праця обходилася без ризику.
Спокою, миру, добра й успіху!
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Вітаю з Днем Служби безпеки України і хочу побажати виконувати свою роботу правильно і якісно, завжди залишатися на сторожі безпеки своєї країни, захищати права людей і постійно знати, де криється істина.
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Сердечно вітаю працівників Служби безпеки України! Сподіваюсь, що у своїй діяльності ви завжди керуватиметеся патріотизмом,професіоналізмом, високою відповідальністю за долю кожної людини, за сьогодення і майбутнє України.
Привітання з Днем СБУ в картинках
З нагоди свята Факти ICTV також зібрали топ-5 гучних справ, якими займалася Служба безпеки України.