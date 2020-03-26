День Нацгвардії 2020: привітання в листівках

26 березня в Україні святкують День Нацгвардії.

Національна гвардія України — військове формування, головним обов’язком якого є захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України. Довгий час після незалежності структура перебувала у занепаді.

У березні 2014 року, коли над Україною нависла анексія Криму, влада ухвалила рішення про відродження Нацгвардії. Пізніше сотні нацгвардійців захищали східні кордони на Донбасі у війні з окупантами.

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Факти ICTV публікують вітальні листівки з Днем Національної гвардії, аби ви змогли привітати тих, хто причетний до цього свята.

Нагадаємо, 25 березня в Україні відзначали День СБУ. Факти ICTV публікували топ-5 гучних справ служби.