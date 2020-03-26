Під час карантину в Україні доставлення їжі неймовірно популярна послуга, адже ресторани та кафе мають можливість, згідно з законом, працювати у такому форматі.

– Самовивіз вважається безпечнішим варіантом за умови, що продукція, яку ви замовили, зберігалася там недовго, – зазначає експерт Максим Несміянов.

За його словами, цю інформацію заклад повинен надавати, якщо ви попросите декларацію якості.

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Найголовніший момент – реакція ресторану на ваші вимоги. Якщо співробітники не провокують конфлікт, спокійно показують документи, значить приховувати їм нічого. Крім того, працівники повинні бути у масках та рукавичках під час приготування.

Не забувайте, що під час передачі товару, який ви замовили, вам зобов’язані видати чек. І не важливо, забираєте ви їжу самостійно чи вам привозить кур’єр.

Доставлення додому вважається небезпечнішим варіантом. Адже тут залучена третя сторона – кур’єр. Ще до періоду епідемії була проблема, в якому стані їхні рюкзаки для продуктів.

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В умовах епідемії, якщо до вас приїжджає кур’єр, в якого зношена сумка, то ви маєте право відмовитися від цієї послуги, у зв’язку з невиконанням чинного закону про якість та безпеку харчових продуктів. У такому випадку ви не зобов’язані платити за послугу.

Платити за доставлення варто після того, як ви запевнилися, що з товаром все добре, то лише тоді сплачуйте.

У випадку, коли ви вже сплатили за товар, проте забирати його відмовляєтеся, повернути кошти буде вкрай проблематично, особливо в умовах карантину.

Раніше Факти ICTV писали, що Нова пошта запустила послугу доставки продуктів харчування спільно з інтернет-магазином Rozetka і великою мережею супермаркетів АТБ.