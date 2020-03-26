Погода в Україні на сьогодні, 26 березня 2020

Синоптики прогнозують у всіх регіонах України хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Проте без нічних заморозків поки не обійдеться.
На Заході температура вдень 9°…12°, вночі -2°…-6°, а на Півночі вдень 10°…13°, а вночі -1°…-4°.
У центральних областях України вдень до 14° тепла, а вночі заморозки до -5°.
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У південних регіонах повітря прогріється до 15° вдень, проте вночі температура -1°…3°.
Раніше Факти ICTV писали, що за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.
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