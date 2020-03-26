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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 26 березня (КАРТА)

Синоптики прогнозують у всіх регіонах України хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Проте без нічних заморозків поки не обійдеться.

На Заході температура вдень 9°…12°, вночі -2°…-6°, а на Півночі вдень 10°…13°, а вночі -1°…-4°.

У центральних областях України вдень до 14° тепла, а вночі заморозки до -5°.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5 ° – вчені дали новий прогноз

У південних регіонах повітря прогріється до 15° вдень, проте вночі температура -1°…3°.

Погода в Україні на сьогодні, 26 березня 2020

Раніше Факти ICTV писали, що за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.

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