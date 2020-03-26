Що почитати на карантині – топ-5 книг

В Україні з 12 березня діє карантин. Скасовані масові і культурні заходи, кіносеанси, а українцям радять за можливості не виходити з дому.

Щоб ви не нудьгували і з користю проводили час, Факти ICTV зібрали топ-5 книг, які можна почитати під час карантину.

Свенн Брінкман – Зупинись! Як протистояти культу самовдосконалення і бути щасливим

У книзі автор розробив цілу систему, як протистояти моді на досконалість, насолоджуватись життям, гармонією із собою і не шукати недоліків.

Він акцентує увагу на тому, що світ одержимий вибором – змінюйся або помри. Адже часто людині намагаються довести, що потрібно постійно самовдосконалюватись – і душею, і розумом, і тілом. Але чи можливо це – автор і намагається розібратися.

Енн Тайлер – Турист мимоволі

Це роман, який був фіналістом Пулітцерівської премії, переможцем премії Національного кола книжкових критиків та Ambassador Book Award.

Головний герой роману – педант і прихильник системи майже в усьому. Він ненавидить подорожувати, але заробляє на життя написанням путівників. Але після розлучення у героя розпочинається абсолютно нове життя.

І воно буде схоже на подорож, від якої герой чи не вперше отримає справжнє задоволення.

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Джейк Кнапп і Джон Зерацкі – Знайти час

Якщо ви звикли починати день із стрічки новин у соцмережах, паралельно робити декілька справ та проектів і постійно перевіряти сповіщення від усіх можливих робочих чатів – то ця книга точно для вас.

Бо вона не лише вказує на проблему, як знаходити час для чогось справді вартісного, а ще й пояснює, як її вирішити.

Том Генкс – Історії, наклацані на друкарській машинці‎

Це збірка коротких оповідань від відомого актора Тома Генкса. В кожному з 17 оповідань згадується друкарська машинка, і це єдине, що є спільного в них.

У книзі описані різні історії: місцями смішні, місцями сумні, без високої моралі, легкі, не вимушені, але життєві.

Патрік Мейл – Рік у Провансі

Це книжка-мандрівка для тих, кому хочеться все кинути. Ця історія переносить читача у Прованс – з його лавандовими полями і ароматами спецій.

А ще це історія про те, як знайти себе, змінивши те, що змінити зазвичай найлегше, – місце проживання.

Якщо ви прихильник української літератури, то Факти ICTV зібрали п’ять сучасних українських авторів, яких варто почитати.