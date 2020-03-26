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Факти / Lifestyle

Сонце і +15: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

Погода у вихідні, 28 та 29 березня, буде сухою та теплою, температура повітря прогріється до +15.

У суботу, 28 березня, сухо та сонячно на всій території України.

Вночі подекуди можливі невеликі заморозки, але денна температура в усіх регіонах сягатиме +15, а на Закарпатті – до +18.

У Києві без опадів, вночі 3-5, а вдень – від 13 до 15 вище нуля.

Погода на 28 березня 2020

На неділю, 29 березня, синоптики також прогнозують суху погоду у більшості областей, лише у чотирьох – Харківській, Луганській, Полтавській та Дніпропетровській – пройдуть дощі.

На всій території країни середня температура становитиме +14, і лише в Луганській області – максимум +9.

У столиці сухо, вночі 2-4, вдень 12-14 градусів тепла.

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Погода на 29 березня 2020

До слова, за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40.

Джерело: Укргідрометцентр

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