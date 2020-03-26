Відеозв’язок через Zoom: де завантажити і як користуватися

Підключитися до конференції Zoom можна різними способами – через додаток для ПК або смартфона, через браузер або навіть пошту.

Щоб почати користуватися Zoom на комп’ютері або мобільному пристрої, небхідно завантажити додаток із центру завантаження.

Також вам буде запропоновано завантажити Zoom під час натискання на посилання для приєднання.

Крім того, можна приєднатися до тестової зустрічі, щоб ознайомитися із додатком.

Як організувати конференцію в Zoom

Перейдіть на сайт і натисніть Увійти.

Ви можете використовувати електронну пошту та пароль, які ви обрали, або використовувати ваш обліковий запис Google (Gmail або Google App) або Facebook, щоб увійти до системи.

Якщо у вас немає поточного облікового запису Zoom, натисніть Зареєструватися безкоштовно, щоб створити новий.

Відкрийте (або завантажте) додаток Zoom на робочому столі та увійдіть до системи.

Натисніть стрілку вниз і виберіть Почати з відео, потім натисніть Нова конференція, щоб розпочати миттєві збори.

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Як приєднатися

Кожні збори мають унікальний 9, 10 або 11-значний номер, так званий ідентифікатор конференції, який буде потрібний для приєднання до конференції Zoom.

Якщо ви приєднуєтеся за телефоном, вам знадобиться номер телеконференції, вказаний у запрошенні.

До слова, молода пара зі США на самоізоляції через коронавірус провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.