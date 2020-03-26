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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 26 березня

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Свято було запроваджене у 2015 році указом президента України, після переформатування Внутрішніх військ МВС України у Нацгвардію.

Також 26 березня у світі проводиться Фіолетовий день. Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про таке захворювання, як епілепсія.

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Віряни вшановують пам’ять Никифора-сповідника. Вважається, що саме на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються і залишають свої барлоги.

Прикмети на 26 березня:

  • Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.
  • Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.
  • Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.
  • У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

Що неможна робити 26 березня: 

  • Не можна ходити в ліс.
  • У цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати землю, оскільки сіяти ще було рано.
  • Під забороною була будь-яке полювання, зокрема на птахів – підстрелити перелітного гусака вважалося вкрай поганою прикметою.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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