26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Свято було запроваджене у 2015 році указом президента України, після переформатування Внутрішніх військ МВС України у Нацгвардію.

Також 26 березня у світі проводиться Фіолетовий день. Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про таке захворювання, як епілепсія.

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Віряни вшановують пам’ять Никифора-сповідника. Вважається, що саме на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються і залишають свої барлоги.

Прикмети на 26 березня:

Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.

Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.

Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.

У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

Що неможна робити 26 березня:

Не можна ходити в ліс.

У цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати землю, оскільки сіяти ще було рано.

Під забороною була будь-яке полювання, зокрема на птахів – підстрелити перелітного гусака вважалося вкрай поганою прикметою.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.