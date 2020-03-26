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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 26 березня, місячний день

У четвер, 26 березня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 3 місячний день.

Цей день сприятливий для швидких і рішучих дій. Період, коли необхідно проявити активність. Однак можливі конфлікти.

Вам може раптово надійти пропозиція. Не варто її ігнорувати, оскільки воно може дати позитивний ефект.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

У багатьох в цей день поліпшується самопочуття, підвищуються настрій, фізична і емоційна активність.

Що можна робити 26 березня: приймати несподівані пропозиції.

Що категорично не можна робити в 3 місячний день: з’ясовувати стосунки.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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