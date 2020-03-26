У четвер, 26 березня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 3 місячний день.
Цей день сприятливий для швидких і рішучих дій. Період, коли необхідно проявити активність. Однак можливі конфлікти.
Вам може раптово надійти пропозиція. Не варто її ігнорувати, оскільки воно може дати позитивний ефект.
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У багатьох в цей день поліпшується самопочуття, підвищуються настрій, фізична і емоційна активність.
Що можна робити 26 березня: приймати несподівані пропозиції.
Що категорично не можна робити в 3 місячний день: з’ясовувати стосунки.
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