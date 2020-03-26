26 березня Христини відзначають день ангела. Ім’я з давньогрецької мови перекладається як християнка.
Ще з самого дитинства Христина проявляє доброту, розум, вразливість, ніжність і лагідність. Вона болісно реагує на зауваження і різкі висловлювання.
Христина завжди впевнена, що її робота гідна нагород і визнання.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Христини.
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Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
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В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!
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Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.