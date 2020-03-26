PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

З Днем ангела Христини: красиві привітання в СМС і листівках

26 березня Христини відзначають день ангела. Ім’я з давньогрецької мови перекладається як християнка.

Ще з самого дитинства Христина проявляє доброту, розум, вразливість, ніжність і лагідність. Вона болісно реагує на зауваження і різкі висловлювання.

Христина завжди впевнена, що її робота гідна нагород і визнання.

ЧитайтеКоли католики святкують Великдень – дата

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Христини.

Именины Кристины

***

Сьогодні настали іменини
В Христини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.

Именины Кристины

***

В День Ангела, Христю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

Именины Кристины

***

Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Христинко,
Прийми привітання!

Именины Кристины

***

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

Именины Кристины

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка