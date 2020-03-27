Apple випустила додаток для перевірки симптомів коронавірусу

У п’ятницю, 27 березня, Apple випустила веб-сайт і додаток для iOS, що дозволяють користувачам перевіряти наявність ознак коронавірусу.

Обидва інструменти були розроблені у співпраці з Центрами щодо контролю і профілактики захворювань, а також із комісією щодо коронавірусу Білого дому і Федеральним агентством із надзвичайних ситуацій.

Додаток і веб-сайт містять анкету та інформацію про новий коронавірус.

На сайті користувачеві пропонується відповісти на низку питань про його самопочуття і можливу наявність симптомів зараження. За підсумками короткого опитування пропонуються рекомендації, наприклад, звернутися до лікаря, пройти обстеження або дотримуватися умов карантину.

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Apple заявила, що не зберігатиме відповіді користувачів на запитання.

У компанії додали, для скринінгу не потрібен обліковий запис Apple.

До слова, Apple навчила амиканську Siri інформувати користувачів про симптоми Covid-19.