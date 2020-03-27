Погода в Україні на сьогодні, 27 березня 2020

На всій території України буде хмарна з проясненнями погода, проте вночі варто приготуватися до заморозків.

На Заході та Півночі синоптики прогнозують 11°…14° вдень та -3°…1° вночі.

У центральних регіонах також хмарно з проясненнями та без опадів, температура вдень 11°…16°, вночі -2°…1°.

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У східних областях вдень повітря прогріється до 16°, а вночі очікуються заморозки до -2°.

На Півдні країни традиційно найтепліше та без морозу. Температура вдень 13°…16°, вночі 1°…4°.

Раніше Факти ICTV писали, що за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.