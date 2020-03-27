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Факти / Lifestyle

Всесвітній день театру – найкращі СМС-привітання

Всесвітній день театру щороку святкують 27 березня. Його затвердили у 1961 році завдяки ініціативі Міжнародного інституту театру.

Свято вирішили відзначати 27 березня, оскільки вважається, що саме в цей день у стародавньому Римі відбувся перший театральний виступ.

Всесвітній день театру відзначають всі театральні працівники, починаючи від акторів і закінчуючи гардеробниками.

Читайте: День театру – привітання у листівках

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Всесвітнім днем ​​театру.

Що світ — театр,
Ми знаємо не з преси.
Що ми актори —
Теж не новина…
Саме життя для всіх нас
Пише п’єси,
Де кожна дійова особа
Головна!

***

Шановні слуги Мельпомени!
Всі театральні діячі!
Сьогодні свято і у мене,
Бо я — один із глядачів.
Бо я закоханий віддавна
В мистецтво ваше і в ваш храм.
Хай творчість ваша буде славною,
І хай щастить у всьому вам!
Щастить і завтра, і сьогодні,
Щоб кожний час був у вазі.
Хай будуть всі у вас — народні,
Бо ви заслужені усі!

***

Театр для нас – це наче казка.
Тут можна зняти свою маску,
І стати можна тут поетом,
Й складать віршовані куплети.
Тут можна різного почуть,
А ще й збрехать і обмануть.
Театр – це море сподівань,
І нездійсненних побажань.
Це гарне місце відпочинку,
І восени і навіть взимку.
Тому я хочу привітати
Усіх людей із Днем театру!

***

Нехай легендарний
Дух театру вас від негараздів збереже,
Зігріє душу вам азартом,
Успішність, віру принесе.

Нагадаємо, що в Україні, крім офіційних державних свят, є низка неофіційних дат. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе для представників тих чи інших професій.

Календар неофіційних свят на 2020 рік можна переглянути на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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