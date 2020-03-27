Всесвітній день театру щороку святкують 27 березня. Його затвердили у 1961 році завдяки ініціативі Міжнародного інституту театру.

Свято вирішили відзначати 27 березня, оскільки вважається, що саме в цей день у стародавньому Римі відбувся перший театральний виступ.

Всесвітній день театру відзначають всі театральні працівники, починаючи від акторів і закінчуючи гардеробниками.

Читайте: День театру – привітання у листівках

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Всесвітнім днем ​​театру.

Що світ — театр,

Ми знаємо не з преси.

Що ми актори —

Теж не новина…

Саме життя для всіх нас

Пише п’єси,

Де кожна дійова особа

Головна!

***

Шановні слуги Мельпомени!

Всі театральні діячі!

Сьогодні свято і у мене,

Бо я — один із глядачів.

Бо я закоханий віддавна

В мистецтво ваше і в ваш храм.

Хай творчість ваша буде славною,

І хай щастить у всьому вам!

Щастить і завтра, і сьогодні,

Щоб кожний час був у вазі.

Хай будуть всі у вас — народні,

Бо ви заслужені усі!

***

Театр для нас – це наче казка.

Тут можна зняти свою маску,

І стати можна тут поетом,

Й складать віршовані куплети.

Тут можна різного почуть,

А ще й збрехать і обмануть.

Театр – це море сподівань,

І нездійсненних побажань.

Це гарне місце відпочинку,

І восени і навіть взимку.

Тому я хочу привітати

Усіх людей із Днем театру!

***

Нехай легендарний

Дух театру вас від негараздів збереже,

Зігріє душу вам азартом,

Успішність, віру принесе.

Нагадаємо, що в Україні, крім офіційних державних свят, є низка неофіційних дат. Такі свята не відзначають на офіційному рівні, але кожне з них все одно по-своєму важливе для представників тих чи інших професій.

Календар неофіційних свят на 2020 рік можна переглянути на Фактах ICTV.