27 березня відзначаються Всесвітній день театру, яке з’явилося в 1961 році, започатковане на IX конгресі Міжнародного інституту театру. У цей день у багатьох країнах світу проводять різні театральні фестивалі, святкові постановки і показ найкращих вистав у театрах. Однак, очевидно, що 2020 рік стане винятком, адже всі масові заходи під забороною через пандемію коронавірусу у світі.

За календарем віряни сьогодні відзначають Федорів день. У цей день поклоняються домашній худобі, доглядають за тваринами.

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Іменини святкують Бенедикт, Роман, Ростислав.

Прикмети на 27 березня:

Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень.

Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.

Все погане, про що сьогодні подумаєш збудеться.

Що неможна робити 27 березня:

Вкрай небажано брати до рук гострі предмети.

Не можна дивитися на себе у дзеркало.

Не варто також забувати про минуле і предків.

Раніше Факти ICTV також публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.