Песах починають відзначати на 14-й день весняного місяця нісан. Згідно з єврейським календарем, в 2020 році святкування Песаха починається в середу, 8 квітня, і триватиме воно до четверга, 16 квітня.

Песах – весняне свято в пам’ять виходу євреїв з Єгипту. Це свято символізує оновлення світу і звільнення людини. У цей період знаходиться свобода.

Одні дослідники називають Песах як вихід із землі єгипетської, а інші пов’язують з історією свята – з Виходом з єгипетського рабства більш ніж 3 тис. років тому.

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Песах багато хто трактує, як уста, які говорять, що і відповідає головній заповіді свята Песах – говорити про історію Виходу.

У це свято категорично не можна:

вживати квасні продукти, а також хліб.

їсти продукти з пшениці, вівса і жита;

вживати алкогольні напої на основі дріжджів, а також солодові лікери.

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