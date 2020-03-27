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Факти / Lifestyle

З Днем ангела Ростислава: найкращі привітання в СМС і листівках

27 березня День ангела святкує Ростислав. Зі старослов’янської мови – той, чия слава росте.

Ім’я Ростислав спочатку давали княжим дітям. Батьки сподівалися, що з віком слава дитини ставатиме більше.

Наразі  Ростислави не люблять задовольнятися ситим  та спокійним життям. Вони постійно перебувають у русі і пошуку кращого.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Ростислава.

***

именины Ростислава

День ангелів в році є дуже багато,
Та ось день Ростислава сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

именины Ростислава

***

Ростислав, любові бажаємо,
Щастя і великих перемог.
З святом ми вітаємо.
Нехай не буде в житті бід.

именины Ростислава

***

В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!

именины Ростислава

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

именины Ростислава

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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