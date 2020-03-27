27 березня День ангела святкує Ростислав. Зі старослов’янської мови – той, чия слава росте.

Ім’я Ростислав спочатку давали княжим дітям. Батьки сподівалися, що з віком слава дитини ставатиме більше.

Наразі Ростислави не люблять задовольнятися ситим та спокійним життям. Вони постійно перебувають у русі і пошуку кращого.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Ростислава.

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День ангелів в році є дуже багато,

Та ось день Ростислава сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Ростислав, любові бажаємо,

Щастя і великих перемог.

З святом ми вітаємо.

Нехай не буде в житті бід.

***

В День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.