27 березня День ангела святкує Ростислав. Зі старослов’янської мови – той, чия слава росте.
Ім’я Ростислав спочатку давали княжим дітям. Батьки сподівалися, що з віком слава дитини ставатиме більше.
Наразі Ростислави не люблять задовольнятися ситим та спокійним життям. Вони постійно перебувають у русі і пошуку кращого.
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Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках з Днем ангела Ростислава.
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День ангелів в році є дуже багато,
Та ось день Ростислава сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
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Ростислав, любові бажаємо,
Щастя і великих перемог.
З святом ми вітаємо.
Нехай не буде в житті бід.
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В День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
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Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.