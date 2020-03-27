Шутер про зомбі World War Z можна безкоштовно отримати у магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store.

Забрати його можна до 2 квітня за посиланням.

До слова, World War Z – це кооперативний шутер від третьої особи з елементами survival horror. У ній команда з чотирьох осіб повинна виживати в умовах зомбі-апокаліпсису.

У грі шість класів персонажів, кожен з яких має унікальні здібності.

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Гра була розроблена студією Saber Interactive і вийшла у квітні 2019 року на PC, PlayStation 4 і Xbox One.

Крім того, безкоштовно можна отримати два інді-екшени – Tormentor x Punisher і Figment. А наступного тижня в EGS з’явиться квест Gone Home і пригодницький екшн-платформер Hob.

Раніше Факти ICTV писали, що на сервісі Steam відбувся реліз відеогри Half-Life: Alyx.