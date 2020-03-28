PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Година Землі на фоні пандемії: мільйони людей на планеті вимкнути світло

Година Землі – найбільша світова ініціатива на підтримку збереження планети, яка проводиться щорічно в останню суботу березня.

У 2020 році ця акція фізично відбулася у домівках мільйонів людей, які змушені сидіти вдома через пандемію корнавірусу.

Проте це не завадило людям по всьому світу символічно вимкнути світло на одну годину – о 20.30 за Києвом.

Дивіться: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

Годину Землі ініціював у 2007 році Всесвітній фонд природи WWF в Австралії для привернення увагу до проблеми зміни клімату. Окрім символічного вимкнення світла на годину, такий захід акцентує увагу кожного з нас на необхідності енергоефективності, ощадливого  використання ресурсів і досягненні гармонії з природою.

Година Землі

Фото: Leo Lintang
| Dreamstime.com

Факти ICTV пропонують нагадати про основні чинники, що знищують Землю.

Водночас вчені констатують – пандемія коронавірусу поліпшила екологію. Зокрема, шкідливих викидів у повітрі над Китаєм стало значно менше. Це підтверджують і супутникові знімки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка