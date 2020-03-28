Година Землі – найбільша світова ініціатива на підтримку збереження планети, яка проводиться щорічно в останню суботу березня.

У 2020 році ця акція фізично відбулася у домівках мільйонів людей, які змушені сидіти вдома через пандемію корнавірусу.

Проте це не завадило людям по всьому світу символічно вимкнути світло на одну годину – о 20.30 за Києвом.

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Годину Землі ініціював у 2007 році Всесвітній фонд природи WWF в Австралії для привернення увагу до проблеми зміни клімату. Окрім символічного вимкнення світла на годину, такий захід акцентує увагу кожного з нас на необхідності енергоефективності, ощадливого використання ресурсів і досягненні гармонії з природою.

Факти ICTV пропонують нагадати про основні чинники, що знищують Землю.

Водночас вчені констатують – пандемія коронавірусу поліпшила екологію. Зокрема, шкідливих викидів у повітрі над Китаєм стало значно менше. Це підтверджують і супутникові знімки.