Докладний гороскоп на тиждень з 30 березня до 5 квітня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

5 квітня точне сполучення Юпітерат та Плутона в Козерозі. Це кінець тотального контролю на користь нового миру. Люди вчаться жити з новим досвідом, з’являються можливості, завдяки серйозним змінам, починається новий цикл глобальних масштабах. Дає перемогу оптимізму над зневірою, приреченістю та песимізмом.

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Змінюється структура економіки, події у великому бізнесі чи політиці, торкнуться кожної людини. Тенденції до завершення ситуації з коронокризою.

Гороскоп для Овнів

У цей період завзятість і витримка у справах будуть на висоті, як і позитивне ставлення керівництва до вас. Це допоможе успішно реалізувати справи. Можливий досить скромний, але важливий для вас професійний і матеріальний прогрес. Розвиваються перспективні взаємини з впливовими людьми і покровителями. Вдалий час для побудови планів, а також для старту масштабних проектів, укладення довгострокових договорів.

Гороскоп для Тельців

Підвищується контактність, рухливість, з’являються нові ділові зв’язки та корисні знайомства. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, запровадити в професійній діяльності деякі нововведення і вдосконалення, оптимальним чином організувати застосування інтелектуального потенціалу ваших колег. Гарний час для проведення онлайн-конференцій, вебінарів, прямих ефірів, продуктивний обмін думками, ваші нові ідеї отримують визнання. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало.

Гороскоп для Близнюків

Заплутаність домашніх та особистих справ сприяє забудькуватості та неуважності. Будьте пильні в контактах, нових стосунках, поїздках, бо можете стати жертвою обману. Від вас може бути прихована важлива інформація. Несприятливі дні для переговорів або вирішення завдань, коли потрібно зазирнути в саму суть справи. Однак у цей період посилюється уява та підсвідомі процеси, поетичність, інтуїтивне сприйняття світу. На вас більше впливають упередження і забобони.

Гороскоп для Раків

Повсякденні контакти, листування та зустрічі в онлайн-режимі роблять вас емоційнішими. Також цьому сприяє зменшення фізичної активності, потреба виявляти стриманість, економити свої ресурси. Обговорення багатьох важливих питань, ділове спілкування сприятливе в домашній обстановці або в режимі онлайн. Хороший період для обговорення ділових перспектив та укладення угод, особливо з партнерами жіночої статі.

Гороскоп для Левів

Активна діяльність в інтернеті приносить задоволення та практичну користь. Хороші дні для реорганізації роботи та переходу в новий формат. У цей період ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів. Відкриваються нові перспективи, займайтеся самоосвітою, вивченням нових методів і технологій, які зможете застосовувати у своїй професійній діяльності. Спілкування з дітьми і близькими людьми значно поліпшить самопочуття та відчуття значущості.

Гороскоп для Дів

Не найкращий час для романтичних стосунків через взаємні докори. Будьте уважним до дієти, бо через нервозність можливі проблеми з травленням. Дратує найменша недбалість, неточність. Здатність до узагальнення слабшає, є небезпека заплутатися в дрібницях. Сприятливо вплинуть на ваш психологічний стан вдосконалення та нововведення вдома. Рішення деяких справ з друзями і колегами краще перенести в домашню обстановку або в онлайн.

Гороскоп для Терезів

Успішно вирішуються ділові питання, особливо ті, що стосуються нерухомості та сфери послуг. Ви відчуваєте внутрішню свободу, радість і впевненість у собі. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування (соціальні мережі), кохання, шлюбу та сімейного життя. За рахунок особистої привабливості та чарівності, ви багато можете здійснити. Ваші ідеї схильні підтримувати керівники, впливові особи та покровителі, особливо серед представників протилежної статі.

Гороскоп для Скорпіонів

Присутнє прагнення до дискусій, які схильні доводити до конфліктів. До навколишніх маєте зависокі вимоги, через що ризикуєте втратити їхню симпатію та повагу. Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть бути фінансові втрати. Перенапруження, викликане збільшенням активності та емоційність, призведуть до виснаження. Особливо обережними повинні бути люди зі слабким серцем і розладами мозкового кровообігу.

Гороскоп для Стрільців

Емоційні сплески виявляються виснажливими для вашої психіки. Можуть виникати неоднозначні ситуації, пов’язані зі співробітниками та колегами. Присутні тенденції до зайвого оптимізму, фінансового марнотратства, необачних обіцянок, які ви не можете реалізувати. Виникають невдачі в справах і переговорах зі спонсорами, іноземними фірмами. Можуть виникнути конфлікти з органами правопорядку, офіційними інстанціями. Розбіжності з коханою людиною виникають через вашу схильність до марнотратства.

Гороскоп для Козерогів

Від вас вимагається залізна воля і витримка, вміння концентруватися на одній меті. Легко схоплює ідеї та пропозиції що-небудь зробити або організувати. З’являються несподівані прогресивні ідеї, які можна втілювати за допомогою інтернету. Робота вимагає великої організованості, дисципліни та усвідомлення відповідальності, що згодом дасть конкретні практичні результати. Ваша активність та обмірковані вчинки в досягненні мети, обов’язково принесуть вам задоволення.

Гороскоп для Водоліїв

Виникає потреба активно проявитися, звернути на себе увагу. Активні та наполегливі в пошуку задоволень і контактів з протилежною статтю, хоча зберегти мир в сім’ї та гармонію в стосунках, дуже непросто. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити необмірковані вчинки, ухвалювати квапливі рішення. А це загрожує сильним внутрішнім перенапруженням, як наслідок – нераціональне використання ресурсів, занепад сил, проблеми з серцем.

Гороскоп для Риб

Схильні прикрашати дійсність, бачити все в рожевому світлі, з’являється сильний потяг до задоволень, хочеться свята та розваг. Посилюються організаторські здібності та спрага до дій, швидко можете знайти спільну мову з партнерами. Хороший період для проведення вебінарів, скайп-конференцій, прямих ефірів. Взаємини з колегами та керівництвом хороші, всі хочуть подобатися одне одному, тому гарний час, щоб звернутися з проханнями та пропозиціями.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.