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Факти / Lifestyle

Коли Благовіщення 2020 – дата

Благовіщення 2020 припадає на 7 квітня.

Щороку це свято відзначають рівно за 9 місяців до Різдва Христового.

Цього дня Діва Марія отримала від Архангела Михаїла звістку про те, що незабаром у неї народиться Син Божий, зачатий від Святого Духу. Марія прийняла цю радісну новину як божу волю.

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Саме тому свято назвали Благовіщенняблага звістка.

Цього дня варто присвятити себе саморозвитку, читанню та молитвам до Діви Марії.

Гріхом вважається шити або в’язати. Також бажано не покидати свій дім та не влаштовувати вечірок.

Нагадаємо, у день Благовіщення триває Великий піст. Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.

Фото: Dreamstime

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