Благовіщення 2020 припадає на 7 квітня.
Щороку це свято відзначають рівно за 9 місяців до Різдва Христового.
Цього дня Діва Марія отримала від Архангела Михаїла звістку про те, що незабаром у неї народиться Син Божий, зачатий від Святого Духу. Марія прийняла цю радісну новину як божу волю.
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Саме тому свято назвали Благовіщення – блага звістка.
Цього дня варто присвятити себе саморозвитку, читанню та молитвам до Діви Марії.
Гріхом вважається шити або в’язати. Також бажано не покидати свій дім та не влаштовувати вечірок.
Нагадаємо, у день Благовіщення триває Великий піст. Факти ICTV публікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.
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