Страсна п’ятниця у 2020 році припадає на 17 квітня.

Це завжди остання п’ятниця перед Великоднем. Також збереглися такі назви, як Стражденна, Велика, або Свята п’ятниця.

Згідно з християнським писанням, у цей день розп’яли Ісуса Христа.

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У Великому пості Страсна п’ятниця вважається найсуворішим днем – потрібно багато молитися та харчуватися лише пісною їжею.

Цього дня у жодному разі не рекомендується працювати.

Вважалося, що якщо посадити щось на Страсну п’ятницю, врожаю можна не чекати. Випікання пасок теж краще відкласти до наступного дня.

Нещодавно Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.