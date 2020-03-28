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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 28 березня (КАРТА)

У всіх регіонах України синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

На Заході вдень 13°…15°, а вночі 0°…2°, проте місцями заморозки до -3°.

У північних областях температура вдень 12°…16°, а вночі 2°…5°.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5 ° – вчені дали новий прогноз

У центральних та східних регіонах очікується також сонячна і тепла погода. Повітря вдень прогріється до 16°, а вночі до 4°.

На Півдні до 17° тепла вдень та до 6° вночі.

Погода в Україні на сьогодні, 28 березня 2020

Раніше Факти ICTV писали, що за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може досягати + 40 ° C.

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