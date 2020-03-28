28 березня проходить Година Землі – глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи, яка проводиться щорічно в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що у цей день у призначений час люди в різних країнах світу на одну годину вимикають світло та інші електроприлади.
Мета акції – привернути максимальну увагу всієї світової спільноти до проблеми зміни клімату нашої планети.
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За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають чергову Поминальну суботу четвертої седмиці святої Чотиридесятниці.
Іменини святкують Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл.
Прикмети на 28 березня:
- Приліт чайок – до весняного тепла.
- Чайки у воді купаються – до дощу.
- Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.
- Горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.
Що неможна робити 28 березня:
- За повір’ям, сьогодні не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.
- Не варто сьогодні роздумувати над новою бізнес-ідеєю.
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