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Який сьогодні, 28 березня, місячний день

У суботу, 28 березня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 5 місячний день.

Сприятливий час для проведення різнопланових фінансових операцій. Проте нехтування борговими обставинами і сумнівність може істотно вплинути на найближче майбутнє.

Астрологи рекомендують проявляти максимальну свідомість і уникати конфліктів. Також особливу увагу необхідно приділити їжі.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

5 місячний день буде хорошим для починань. В особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин.

Що можна робити 28 березня: займатися домашнім прибиранням.

Що категорично не можна робити: з’ясовувати стосунки з колегами.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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