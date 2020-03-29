У неділю, 29 березня, синоптики прогнозують суху погоду майже на всій території України.
Лише на заході – у Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях – можливі незначні дощі.
На півдні країни – від +16 до +18.
У західних та центральних регіонах – до +17. У Карпатах вночі 2-7 градусів морозу, вдень 1-6 вище нуля.
На півночі та сході – від +14 до +16.
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У Києві сьогодні без опадів, вдень 14-16 градусів тепла.
Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40°C.
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