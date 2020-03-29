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Погода в Україні на 29 березня (КАРТА)

У неділю, 29 березня, синоптики прогнозують суху погоду майже на всій території України.

Лише на заході – у Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях – можливі незначні дощі.

На півдні країни – від +16 до +18.

У західних та центральних регіонах – до +17. У Карпатах вночі 2-7 градусів морозу, вдень 1-6 вище нуля.

На півночі та сході – від +14 до +16.

Читайте: Глобальне потепління на 1,5 ° – вчені дали новий прогноз

У Києві сьогодні без опадів, вдень 14-16 градусів тепла.

Погода 29 березня

Нагадаємо, за прогнозами метеорологів, літо 2020 на Україні буде дуже спекотним. Температура може сягати +40°C.

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