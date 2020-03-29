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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 29 березня, місячний день

У неділю, 29 березня, Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 6 місячний день.

Гарний час для швидких і енергійних справ. Можна займатися питаннями, що не вимагають особливої ​​концентрації уваги.

29 березня посилиться інтелектуальна активність. Також вона буде благотворно позначатися на справах, що вимагають миттєвого прийняття рішень.

Читайте: Календар магнітних бур в квітні 2020

Вдалий день для будь-яких фінансових операцій. 6 місячний день – один з найсприятливіших.

Що можна робити в 6 місячний день: займатися громадською діяльністю.

Що категорично не можна робити 29 березня: з’ясовувати будь-які відносини.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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