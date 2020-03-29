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Факти / Lifestyle

З Днем ангела Романа: найкращі привітання в СМС і картинках

29 березня іменини святкує Роман. Ім’я походить від латинського слова романус.

Роман не любить одноманітності. Він завжди може з легкістю відмовитися від того, що йому не приносить задоволення. Завжди, чимось захоплюючись, Роман загоряється й намагається захопити цим іншим.

Він легко закохується і не терпить зради. Роман довго шукає свою єдину, але, зустрівши таку, він стає хорошим чоловіком.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Романа в СМС і картинках.

С днем ангела Романа

***

Днів ангела у році є багато,
Сьогодні день Романа ось прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

С днем ангела Романа

***

В день ангела, Романе, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

С днем ангела Романа

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

С днем ангела Романа

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя!

С днем ангела Романа

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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