29 березня іменини святкує Роман. Ім’я походить від латинського слова романус.

Роман не любить одноманітності. Він завжди може з легкістю відмовитися від того, що йому не приносить задоволення. Завжди, чимось захоплюючись, Роман загоряється й намагається захопити цим іншим.

Він легко закохується і не терпить зради. Роман довго шукає свою єдину, але, зустрівши таку, він стає хорошим чоловіком.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Романа в СМС і картинках.

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Днів ангела у році є багато,

Сьогодні день Романа ось прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

В день ангела, Романе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.